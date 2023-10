Riesa - Unbekannte Randalierer haben in Riesa zahlreiche parkende Autos beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, traten die Täter in der Nacht zum Samstag an 18 Fahrzeugen Außenspiegel ab, beschädigten Scheiben oder zerkratzten den Lack. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf rund 10.500 Euro.