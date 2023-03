Berlin - Ein 30 Jahre alter Mann hat in Berlin-Wilmersdorf Autoscheiben eingeschlagen und einen Feuerlöscher gestohlen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zeugen zufolge habe der Mann am Mittwochmittag mit einem Pflasterstein die Scheiben von zwei Autos zertrümmert und randaliert. Als die Polizei eintraf, flüchtete der 30-Jährige den Angaben zufolge in ein Gebäude. Außerdem habe der Mann mit einem Feuerlöscher gesprüht, den er zuvor aus einem der Autos gestohlen hatte.

Die Beamten nahmen den Mann fest. Ihm werden nun unter anderem besonders schwerer Diebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizeisprecher bislang unklar und Bestandteil der Ermittlungen.