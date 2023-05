Schleusingen - Nach einer Demonstration gegen ein Flüchtlingsheim in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) ermittelt die Polizei gegen einen renitenten Redner. An dem Aufzug hatten am Mittwochabend den Angaben nach etwa 520 Menschen teilgenommen. Als die Versammlung beendet wurde, weigerte sich ein Redner trotz mehrfacher Aufforderung, seine Rede einzustellen. Laut Polizei hatte sie rechtspopulistische Inhalte. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge zwischen ihm und dem Versammlungsleiter, so dass die Polizei einschreiten musste. Der Mann widersetzte sich auch den Beamten und musste vom Versammlungsgelände abgeführt werden.

Gegen den Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

In der südthüringischen Stadt wird seit Wochen regelmäßig gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft demonstriert. Verfassungsschutzchef Stephan Kramer hatte jüngst davon gesprochen, dass Rechtsextremisten verstärkt versuchen werden, die Themen Zuwanderung und Asyl für ihre politischen Ziele zu nutzen und als Beispiel auf die Demonstrationen in Schleusingen verwiesen.

Laut Polizei gab es am Mittwochabend auch eine Gegendemonstration, an der sich etwa 50 Menschen beteiligten. Unterstützt wurden sie von Innenminister Georg Maier (SPD). Diese Demonstration sei ohne Vorkommnisse geblieben, hieß es.