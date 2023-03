Stendal - Ein 59-Jähriger hat sich bei einer Rangelei mit einem Einbrecher in Stendal leichte Verletzungen zugezogen. Als der Mann am Samstagabend seine Garage öffnete, habe ihn ein unbekannter Mann angesprungen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 59-Jährige fiel daraufhin um und rangelte mit dem Einbrecher. Hierdurch erlitt der Mann nach Polizeiangaben Schürfwunden am Rücken. Der Täter flüchtete mit einem weiteren Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus der Garage nichts entwendet. Nach den Einbrechern wird nun ermittelt.