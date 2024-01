Kiel - Tabellenführer Holstein Kiel startet mit einer angespannten Personallage in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga. „Wenn man die Verletztenliste sieht, dann ist es schon so, dass wir uns Gedanken machen“, sagte Trainer Marcel Rapp vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky). Dem Tabellenführer fehlen mit Carl Johansson, Fiete Arp, Kapitän Philipp Sander, Benedikt Pichler, Thomas Dähne und Niklas Niehoff gleich sechs Spieler. Trotzdem verfüge Kiel noch über „einen Kader, mit dem wir in die Spiele gehen können“, sagte Rapp.

In der aktuellen Wintertransferperiode schauen die Schleswig-Holsteiner angesichts der zahlreichen Ausfälle „schon nach vielleicht dem einen oder anderen Neuzugang“, sagte Rapp. „Wir schauen einfach, was auf dem Markt ist.“ Wenn der Tabellenführer auf dem Transfermarkt aktiv werden sollte, müsse der Spieler ins Gefüge passen und eine sportliche Verbesserung darstellen, betonte der 44-Jährige.

Große Bedenken hat Rapp vor dem Spiel gegen den Tabellen-17. aus Braunschweig jedoch nicht. „Da haben wir einfach einen sehr guten Kader. Einen Kader, wo wir den Anspruch haben, das Spiel zu gewinnen“, sagte Rapp. Trotzdem werde das Spiel kein Selbstläufer: „Es ist nicht so, dass wir morgen gegen Braunschweig spielen und wenn es normal läuft, dann gewinnen wir 3:0. So wird es nicht sein.“