Dresden/Sohland am Rotstein - Mit einer rasanten Flucht hat sich ein 37 Jahre alter Autofahrer einer Kontrolle entziehen wollen und konnte erst nach rund 100 Kilometern gestoppt werden. Polizisten hatten ihn in Dresden kontrollieren wollen, weil sein Auto mit defektem Rücklicht und eingeschalteter Warnblinkanlage unterwegs war, wie die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mitteilte. Doch der Mann ergriff die Flucht - erst über die Autobahn gen Görlitz, dann über mehrere Staats- und Kreisstraßen.

Dabei sei er teils mit Tempo 200 davongerast und habe andere Autos auf dem Seitenstreifen überholt. Zudem rammte er mit seinem Wagen mehrere Polizeifahrzeuge. Erst in Sohland am Rotstein (Landkreis Görlitz) habe er mit Hilfe einer ausgelegten Nagelsperre aufgehalten werden können, hieß es. Der Fahrer wurde am Montagabend vorläufig festgenommen. Laut Polizei war das Auto nicht zugelassen und nicht versichert. Der Sachschaden wurde auf rund 50.000 Euro beziffert.