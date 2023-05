Hannover - Die Polizei hat einen betrunkenen Raser auf der Autobahn 2 bei Hannover gestoppt. Der 41-Jährige begründete seine waghalsigen Fahrmanöver mit Liebeschaos. Der Mann soll am Samstag mit bis zu 200 Stundenkilometern in Richtung Berlin mit seinem Wagen alle drei Fahrstreifen befahren und mehrere Fahrzeuge rechts überholt haben – unter anderem auch auf dem Standstreifen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei soll der 41-Jährige wiederholt beinahe Unfälle verursacht haben. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten stoppten den Raser auf einem Parkplatz, ein Atemalkoholtest zeigte 2,54 Promille an.

Die überraschende Erklärung des 41-Jährigen: Seine Lebensgefährtin habe sich von ihm getrennt. Nun sei er auf dem Weg zu seiner neuen Freundin. Passend dazu präsentierte er der Polizei Blumen, Rotwein und Schokolade. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol ein.