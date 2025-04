Potsdam - Die Polizei in Brandenburg will in den kommenden Tagen verstärkt gegen Raser vorgehen. Bei der europaweiten Aktionswoche wolle man ab Montag die „Geschwindigkeitsüberwachung auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit Alleecharakter“ verstärken, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Am Wochenende hatte die Polizei bereits ein besonderes Augenmerk auf Geschwindigkeitsverstöße bei Motorrädern gelegt.

Die Kontrollen sollen an verschiedenen Stationen im ganzen Bundesland durchgeführt werden. Am Mittwoch startet der sogenannte Blitzermarathon. „Der Speedmarathon ist eine bedeutende Initiative, die länderübergreifend in Europa durchgeführt wird, um die Verkehrssicherheit zu verbessern und auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam zu machen“, erklärte eine Polizeisprecherin.

Bei dem Blitzermarathon im vergangenen Jahr hatte die Polizei Brandenburg binnen 24 Stunden 2.094 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. An der Kontrollaktion beteiligten sich 286 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die an 131 Stellen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrollierten.