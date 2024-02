Ein Schild mit der Aufschrift "Achtung Kinder" steht an einem Straßenrand.

Berlin (dpa/bb) _ Mit 93 Stundenkilometern ist ein Autofahrer in Berlin-Buckow an einer Kita erwischt worden. Erlaubt sind dort 30 Kilometer pro Stunde, wie die Polizei am Dienstagabend auf der Plattform X (vormals Twitter) mitteilte. Ein Radarwagen habe die deutlich überhöhte Geschwindigkeit gemessen. „Das macht mindestens: 560 Euro, zwei Flenspunkte und zwei Monate autofrei“, hieß es weiter auf X.