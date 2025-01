In Erfurt wurden über drei Millionen Euro an Bußgeldern eingetrieben. (Archivbild)

Erfurt - Raser haben im vergangenen Jahr Bußgelder in Millionenhöhe in Thüringen bezahlen müssen. Allein durch Polizeikontrollen kamen im Jahr 2024 rund 32 Millionen Euro an Buß- und Verwarngeldern zusammen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Dazu kommen Blitzer-Einnahmen der Kommunen von mindestens 12 Millionen Euro, wie eine dpa-Umfrage ergab.

Wie sich die Zahlen entwickelt haben

Thüringens größere Kommunen registrierten im vergangenen Jahr mindestens 275.000 Tempoverstöße und damit etwa so viele wie im Jahr 2023. Durch die zentrale Bußgeldstelle, bei der die Verfahren der Polizei einlaufen, wurde bis Ende November in 154.000 Fällen ein Bußgeld erlassen - und damit knapp 20.000 Mal weniger als im Vorjahreszeitraum. Entsprechend wurde auch etwas weniger Bußgeld eingenommen.

Was die krassesten Beispiele waren

Autobahn 71: Hier raste ein Autofahrer mit 199 Kilometern pro Stunde durch eine 80er-Zone. Die Folge: 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot.

Erfurt: In einer Tempo-30-Zone war ein Autofahrer mit 127 Kilometern pro Stunde unterwegs. Der Bußgeldkatalog sieht hier rund 800 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot vor.

Suhl: Mit 145 Kilometern pro Stunde raste ein Autofahrer durch eine 60er-Zone. Auch hier sind laut Bußgeldkatalog rund 800 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot fällig.

Wo Raser am häufigsten geblitzt werden

Am häufigsten wurden Autofahrer in Erfurt, Jena und Weimar von kommunalen Blitzern erwischt: In der Landeshauptstadt waren es vergangenes Jahr rund 69.000 Fälle, in Jena 64.000 und in Weimar 62.000. In Erfurt kamen so 3,6 Millionen Euro zusammen, in Jena 2,8 Millionen Euro und in Weimar 2,6 Millionen Euro.

In Eisenach waren es 32.000 Verstöße und Einnahmen von rund 1,3 Millionen Euro. Im deutlich größeren Gera wurden hingegen nur 11.000 Tempoverstöße festgestellt und 650.000 Euro eingenommen. Die Anzahl der Verstöße wird nach Einschätzung mehrerer Städte unter anderem durch die Kontrolldichte, die Zahl der Baustellen oder Personalengpässe beeinflusst.