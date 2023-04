Chemnitz - Ein 22-Jähriger soll einen 21-jährigen Mann und und seine 41-jährige Begleitung an einer Bushaltestelle in Chemnitz rassistisch beleidigt und mit einem Schlagstock bedroht haben. Ein 48-jähriger Mann wurde auf das Geschehen an der Bushaltestelle Arno-Schreiter-Straße am Donnerstag aufmerksam und eilte den beiden zur Hilfe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin zückte der mutmaßliche Verdächtige eine Waffe, bedrohte das Trio damit und flüchtete anschließend zu Fuß.

Der Polizei gelang es wenig später den Mann zu stellen und sowohl einen Schlagstock als auch eine Druckluftpistole sicherzustellen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen gegen den 22-Jährigen aufgenommen, wie in solchen Fällen üblich.