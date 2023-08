Berlin - Ein Mann soll in Berlin-Marzahn einen 13-jährigen Jungen rassistisch beleidigt und dessen 14-jährigen Freund verletzt haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, trug sich der Vorfall am Vorabend gegen 21.20 Uhr in einem Supermarkt an der Köthener Straße zu. Ein Unbekannter habe den 13-Jährigen wegen dessen Hautfarbe rassistisch beleidigt. Als der 14-jährige Freund den Mann zur Rede gestellt habe, soll dieser sich bedrohlich genähert haben. Der Junge soll ihn weggeschoben, der Mann daraufhin zugeschlagen haben. Der Tatverdächtige floh den Angaben zufolge unerkannt. Der 14-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und an einem Arm. Nun ermittelt der Staatsschutz, der unter anderem für die Bekämpfung politisch motivierter Kriminalität zuständig ist.