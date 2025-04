Eine 14-köpfige Gruppe aus Männern und Frauen wurde am Samstagnachmittag in einer Parkanlage überprüft (Symbolbild).

Berlin - Wegen rassistischer Parolen sind mehrere Personen in einem Park im Bezirk Steglitz-Zehlendorf des Platzes verwiesen worden. Eine 14-köpfige Gruppe aus Männern und Frauen im Alter von 15 bis 36 Jahren sei am Samstagnachmittag nach Hinweisen einer Zeugin in der Parkanlage in Lankwitz überprüft worden, teilte die Polizei mit. Alle wurden danach des Platzes verwiesen. Einer Zeugenaussage zufolge soll die Gruppe ein Megafon benutzt haben, die Polizisten fanden jedoch keines.

Zuvor hatte eine andere Zeugin bereits eine Gruppe gemeldet, die auf einem nahegelegenen Platz rassistische Parolen rief. Ob es sich um dieselbe Gruppe handelte, ermittelt der Staatsschutz.