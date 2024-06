Groitzsch - Nach rassistischen Gesängen auf einer Feier in einer Kleingartenanlage in Groitzsch (Landkreis Leipzig) ermittelt die Polizei unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Zeugen hatten am Freitagabend die Einsatzkräfte gerufen, weil sie verfassungsfeindliche und volksverhetzende Äußerungen wahrnahmen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Unter anderem seien diese zu dem Lied „L'amour toujours“ von Gigi D'Agostino gesungen worden.

Die Polizisten stellten in der Gartenanlage die Identitäten von mehreren feiernden Jugendlichen fest. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung.

Vor rund zweieinhalb Wochen hatte ein Video von der Nordseeinsel Sylt bundesweit für Empörung gesorgt. Darin hatten junge Menschen rassistische Parolen zu dem Lied von Gigi D'Agostino gegrölt. Ähnliche Vorfälle wurden aus anderen Bundesländern bekannt.