Vechta - Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat seinen Kader für die kommende Saison komplettiert. Auf der Center-Position soll der US-Amerikaner Richmond Aririguzoh die Niedersachsen auf dem Weg zum Klassenerhalt unterstützen, wie der Club am Donnerstag bekannt gab. Der 24-Jährige mit nigerianischen Wurzeln spielte in der Vergangenheit bereits für die Crailsheim Merlins in der Bundesliga und war zuletzt bei den Kangoeroes Basket Mechelen in Belgien aktiv.

„Richmond kennt die BBL bereits und hat nach seinem Jahr in Crailsheim in Belgien eine wichtigere Rolle gespielt“, sagte Rasta-Coach Ty Harrelson über den vorerst letzten Neuzugang. Mit dem aktuellen Kader sind die Verantwortlichen des Aufsteigers sehr zufrieden. „Ich freue mich darüber, dass wir nicht nur Leistungsträger aus dem letzten Jahr weiter verpflichten konnten, sondern es auch geschafft haben, Spieler mit Erstligaerfahrung in verschiedenen Ländern dazu zu holen“, sagte Sportdirektor Gerrit Kersten-Thiele.