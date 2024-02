Rathaus-Briefkasten in Auerbach gesprengt

Auerbach - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag den Briefkasten des Rathauses von Auerbach im Vogtland zerstört. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau wurde dazu Pyrotechnik gezündet und in den Behälter gelegt. Die Explosion ließ Teile davon bis zum gegenüberliegenden Gebäude fliegen, wo sie in der Hauswand steckenblieben. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise und sucht Zeugen zu Tat und Tätern.