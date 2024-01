Rätsel um tödlich verletzten Mann in Stade

Stade - Ein bei einem Parkhaus am Stader Bahnhof am Sonntag gefundener schwer verletzter Mann ist im Krankenhaus gestorben. Wie der 44-Jährige aus Hamburg zu dem Parkhaus gekommen war und wie er sich die Verletzungen zugezogen hatte, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags. „Möglicherweise hatte der Mann dort bereits längere Zeit gelegen, ohne entdeckt worden zu sein“, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Rettungsdienst brachte den Mann am Sonntag zur Behandlung in ein Krankenhaus. Trotz aller Bemühungen der Ärzte habe der Mann nicht gerettet werden können. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Personen beobachtet haben.