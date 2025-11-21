Es klingelt an der Haustür eines Ehepaars. Vor der Tür stehen Kriminelle, die in das Haus eindringen.

Helmstedt - Ein Ehepaar ist in seinem Haus in Helmstedt von Unbekannten ausgeraubt worden. Der Hauseigentümer sei dabei am Abend leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach klingelten die Täter an der Haustür des Paares in der Goethestraße.

Als geöffnet wurde, drangen sie in das Haus ein und bedrohten die Eheleute. Sie forderten Wertgegenstände und flüchteten schließlich damit. Beide Opfer hätten einen Schock erlitten, hieß es weiter. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.