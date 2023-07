Halle - Ein Unbekannter hat bei einem Raub in einem Backwarengeschäft in der Innenstadt in Halle mit einem pistolenähnlichen Gegenstand gedroht. Er forderte am Freitagnachmittag Bargeld, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Daraufhin gab die Angestellte dem Mann Geld aus der Kasse. Der Täter flüchtete mit der Beute aus dem Geschäft und fuhr dann mit einem Fahrrad davon. Das Gesicht des Mannes war mit einer Maske und Sonnenbrille verdeckt.