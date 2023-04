Groß Ippener - Drei Kriminelle haben einen schlafenden Rentner im Landkreis Oldenburg in dessen Haus ausgeraubt. Der 72-Jährige blieb körperlich zwar unverletzt, erlitt jedoch einen Schock, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Unbekannten drangen in den frühen Morgenstunden in das Haus des Mannes in Groß Ippener ein. Sie rissen den 72-Jährigen aus dem Schlaf und drohten ihm Schläge an, falls er ihnen seine Wertsachen nicht überlassen wollte. Dann durchsuchten die Täter das Haus und stahlen nach Polizeiangaben eine hochwertige Uhr, Münzen und Bargeld. Insgesamt sei ein materieller Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zu dem Vorfall etwa aussagen können oder in der Vergangenheit etwas Verdächtiges beobachtet haben.