Räuber sprengen Geldautomaten von Bankfiliale in Holle

Holle - Räuber haben in einer Bankfiliale in der Gemeinde Holle im Landkreis Hildesheim einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten nach der Detonation in der Nacht zum Freitag unerkannt, wie die Polizei mitteilte. Ob die Räuber mit Bargeld entkamen, war zunächst nicht klar. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Durch die Sprengung wurde niemand verletzt.

Das Gebäude wurde durch die Explosion beschädigt. Menschen seien nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Eine Familie, die über der Bankfiliale wohnte, konnte das Gebäude sicher verlassen. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Die Ermittlungen werden mit der bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück eingerichteten Zentralstelle zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen geführt.