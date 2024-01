Räuber überfallen Pizzaboten in Merseburg: Pizzen als Beute

Merseburg - Zwei Räuber haben in Merseburg einen Pizzaboten überfallen und mehrere Pizzen erbeutet. Die Männer forderten diese von dem Lieferanten, indem sie ihn mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedrohten, wie die Polizei mitteilte. Nach der Tat am Sonntagnachmittag in der Stadt im Saalekreis flüchteten sie. Der Pizzabote blieb unverletzt. Die Polizei leitete Suchmaßnahmen nach den Tätern ein - zunächst erfolglos.