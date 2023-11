Bremen - Beim Versuch, Geld von einem 58-Jährigen zu erpressen, haben zwei Männer in Bremen mit einer Gaspistole zwei Menschen verletzt. Die beiden Männer im Alter von 43 und 53 Jahren hätten ihr Opfer am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Walle bedroht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Um der Geldforderung Nachdruck zu verleihen, schoss der Jüngere demnach mit der Gaswaffe mehrfach im Hausflur um sich und verletzte zwei unbeteiligte Bewohner leicht. Das Duo flüchtete zunächst, die Polizei nahm erst den 53-Jährigen und später den zehn Jahre jüngeren Mann fest. Gegen den Jüngeren sollten Haftgründe geprüft werden.