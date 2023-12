Oldenburg - Unbekannte Täter haben einen Oldenburger Kiosk überfallen und einen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Am Freitagabend haben die beiden mutmaßlichen Täter den Kiosk betreten und forderten den Mitarbeiter auf, den Laden zu verschließen und in das Büro zu gehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort entwendeten die beiden Männer die Tageseinnahmen sowie Zigaretten und flüchteten vom Tatort. Der Angestellte blieb unverletzt.