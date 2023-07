Achim - Wegen eines Feuer in einem Seniorenheim in Achim (Landkreis Verden) sind fünf Menschen verletzt worden. In der Nacht zum Mittwoch sei Brandalarm ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben demnach Rauch im zweiten Obergeschoss des Seniorenheims entdeckt. Vermutlich sei das Feuer in einem Bewohnerzimmer ausgebrochen, an einem Nachttisch seien Schäden festgestellt worden. Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits gelöscht. Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Vier Bewohnerinnen und eine Pflegekraft seien mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden.