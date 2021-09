Raumfahrer am Rhein: Knapp 7000 Besucher bei Fest

Speyer - Kostümiert als kosmischer Kämpfer mit Laserschwert oder als „Star-Wars“-Filmfigur haben Besucher im Technik Museum Speyer an zwei Tagen ein buntes Fest gefeiert. „Knapp 7000 Teilnehmer und Aussteller hatten unheimlich viel Spaß“, sagte eine Sprecherin des Museums am Sonntag. Das „Cosplay-Wochenende“ sei ein Erfolg gewesen. „Man hat gemerkt, dass die Leute wieder Bock haben.“ Die Corona-Hygienemaßnahmen seien eingehalten worden. Bei freundlichem Wetter posierten die Teilnehmer auch vor den großen Flugzeugen auf dem Ausstellungsgelände. Im nächsten Jahr soll im Museum in der Stadt am Rhein wieder ein großes Science-Fiction-Treffen stattfinden.