Ottendorf-Okrilla - Die Räumung des Protestcamps von Klimaaktivisten im Waldstück Heidebogen nördlich von Dresden geht zügig voran. Die Polizei schloss nicht aus, dass bereits am Donnerstag alle noch verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner des Camps aus ihren Baumhäusern geholt werden könnten. Bis zum späten Vormittag waren nach Polizeiangaben bereits neun Frauen und Männer aus dem Camp gebracht worden. Eine Person habe über Unwohlsein geklagt, hieß es. Ein Mann hatte sich an einem Baum in luftiger Höhe festgebunden und krallte sich bis zuletzt an dem Stamm fest. Doch auch er wurde schließlich geborgen.

Die Aktivisten wehren sich gegen Kiesabbau in der Region und befürchten ein Austrocknen nahe gelegener Moore. Für den Abbau müssen 7,5 Hektar Wald gerodet werden. Dafür liegt eine Genehmigung vor. Zudem ist die Erschließung eines weiteren Abbaufeldes geplant. Auch dagegen regt sich Protest. Eine Bürgerinitiative in der Region macht schon seit gut 20 Jahren gegen den Abbau mobil. Das Protestcamp entstand im Sommer 2021. Am Mittwochvormittag hatten die Behörden die Versammlung der Aktivisten aufgelöst. Unmittelbar danach begann die Räumung.

Spezialisten des Höheninterventionsteams aus Nordrhein-Westfalen arbeiteten seit dem Morgen mit Unterstützung sächsischer Kollegen auf mehreren Hebebühnen parallel, um die Aktivisten aus den Baumhäusern zu holen. Zunächst werden die Betroffenen zum freiwilligen Verlassen aufgefordert, andernfalls wird Zwang angedroht. Eine entsprechende Aufforderung wurde auch am Donnerstag vor jeder Bergungsaktion verlesen. Laut Polizei folgten ihr mehrere Camp-Bewohner freiwillig. Zwei Leute hätten sich in ihren Behausungen festgeklebt. Sorgen bereitete den Einsatzkräften vor allem ein Mann, der sich in etwa 30 Meter Höhe in der Spitze eines Baumes befand. Zunächst beseitigten Einsatzkräfte alle Äste, um ungehindert zu ihm vordringen zu können.

Die Polizei hatte nach eigenen Angaben in dem Camp 31 Bauten unterschiedlicher Art vorgefunden. Etwa 30 Menschen wurden insgesamt darin vermutet. Bereits am Mittwoch - dem ersten Einsatztag - waren sechs Häuser beräumt worden, bis Donnerstagmittag folgen vier weitere. Die Behausungen werden unmittelbar nach dem Verlassen von ihren Bewohnern beseitigt.

Am Mittwochabend fand die Polizei eine Frau, die sich nach Abschluss des Einsatzes mit Gurten in einem Baum festgeschnallt hatte. Beamte und auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Merle Spellerberg hielten Kontakt zu ihr, um sie zum Aufgeben zu bewegen. Nach zwischenzeitlichem Zögern kam sie dem nach, wie die Polizei mitteilte.

Einige Aktivisten zeigten sich über die Kommunikation und das Auftreten der Polizei empört: „Anders als die Polizei behauptet, kann auf keinen Fall von „friedlich“ oder „kommunikativ“ gesprochen werden“, teilten die Aktivisten über einen selbsteingerichteten Presseverteiler mit. Die Gruppe sei schockiert und wütend. Beobachter vor Ort, darunter mehrere Parlamentarier des sächsischen Landtags, vermittelten einen anderen Eindruck von dem Geschehen und sprachen von einem professionellen Vorgehen der Polizei.