Die Veranstalter um DJ Dr. Motte planen wieder eine Neuauflage der „Rave The Planet“-Technoparade in Berlin. Sie erwarten 300.000 Menschen zur Nachfolgerin der Love Parade. Doch die Veranstaltung könnte wegen fehlender Rettungskräfte gar nicht erst stattfinden.

„Rave The Planet“ könnte am Sanitätskonzept scheitern

Dr. Motte hält im Rahmen einer Pressekonferenz das Plakat zur "Rave The Planet Parade" in den Händen.

Berlin - Die Neuauflage der Technoparade „Rave The Planet“ in Berlin steht wegen eines fehlenden Sanitätsdienstes vor dem Aus. Die Veranstalter sehen den Nachfolger der Love Parade als akut gefährdet an, nachdem der ursprünglich vorgesehene Sanitätsdienst Malteser eine kurzfristige Absage erteilt habe. „Wir haben sehr überraschend die Nachricht erhalten“, sagte der Geschäftsführer von „Rave The Planet“, Timm Zeiss, am Montag in Berlin. Die Planungen mit den Maltesern liefen den Veranstaltern zufolge seit März. Die genauen Hintergründe für die Absage nannten die Veranstalter am Montag zunächst nicht.

Die Parade ist bisher für kommenden Samstag (8. Juli) geplant. Die Veranstalter meldeten 300.000 Menschen an. Das diesjährige Motto des Events lautet: „Music is the Answer“. Die Parade soll - sofern sie stattfindet - zwischen Brandenburger Tor, Straße des 17. Juni und Großer Stern rotieren, eine feste Bühne solle es nicht geben. Ursprünglich sei die Route länger gewesen. „Es sind Sicherheitsbedenken geäußert worden, die wir auch alle nachvollziehen konnten“, sagte eine Sprecherin von „Rave The Planet“. Im vergangenen Jahr zog die Demonstration durch Teile der Stadt, mit Start am Kurfürstendamm.

Die Veranstalter haben abseits der Malteser noch weitere Hilfsorganisationen angefragt. Von ihnen haben die „Rave The Planet“-Veranstalter eigenen Angaben zufolge nur Absagen bekommen. Ohne einen Sanitätsdienst - was als Teil des Sicherheitskonzepts verstanden wird - dürfe die Veranstaltung nicht stattfinden.

Aus Sicht der Malteser stellt sich die Situation anders dar: „Es gab keine offizielle Beauftragung und es gibt keinen Vertrag über Sanitätsdienstleistungen mit der Rave the Planet gGmbH. Auch mündliche Zusagen für die Erbringung von Sanitätsdienstleistungen hat es zu keinem Zeitpunkt gegeben“, teilte eine Sprecherin der Malteser auf Anfrage mit. Dem Hilfsdienst hätten auch die Streckenführung und weitere Planungen gefehlt. „Ohne diese notwendigen Konzepte waren wir daher schon rein tatsächlich zu keinem Zeitpunkt in der Lage, dem Veranstalter ein für die Größe dieser Veranstaltung angemessenes und erforderliches Konzept zu machen.“

Nach Angaben einer Sprecherin von „Rave The Planet“ soll es zwar keinen schriftlichen Vertrag, aber vorvertragliche Verhandlungen gegeben haben. „Mündlich waren wir so weit in der Detailplanung, dass von unserer Seite kein Zweifel darin bestand, dass der Malteser Hilfsdienst e.V. die Sanitätsdienstliche Absicherung federführend, unter Zuhilfenahme weiterer Sanitätsdienste, leisten würde.“

Für die Malteser sei wohl auch der zeitliche Aspekt entscheidend gewesen: „Wir hätten den Sanitätsdienst unterstützen können, wenn die grundlegenden Planungen rechtzeitig vorbereitet gewesen wären. Das war es unstreitig nicht.“

Nach Angaben des Geschäftsführers von „Rave The Planet“ werde im Zweifel gerichtlich darüber entschieden, ob die Veranstaltung stattfinden kann. Die Veranstalter betonten, dass der Weg über das Gericht das letzte Mittel sei und sie weiterhin auf eine Zusammenarbeit hofften.