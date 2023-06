Hannover - Nach einer Razzia gegen mutmaßliche Drogendealer in Hannover sind zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Gegen die beiden Männer im Alter von 46 und 37 Jahre habe das Amtsgericht einen Haftbefehl verhängt, sagte am Donnerstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Bei der Razzia am Mittwoch wurden seinen Angaben zufolge zehn Objekte durchsucht. Ermittelt werde insgesamt gegen zehn Personen. Zu den acht Nebentätern gehören auch die Lebenspartnerinnen der beiden verhafteten Beschuldigten. Sie sollen den Hauptverdächtigen geholfen haben.

Die beiden Männer sollen mit 200 Kilogramm Amphetamin, 290 Kilogramm Marihuana, 1,5 Kilogramm Kokain und 3000 Ecstasy-Tabletten gehandelt haben. In zwei Objekten sei ein Labor und eine Indoor-Plantage gefunden worden. 150 Beamte waren den Angaben zufolge im Einsatz, auch das Spezialeinsatzkommando.