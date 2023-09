Altenburg - Bei Durchsuchungen im Zuge des Verbots des rechtsextremen Vereins „Hammerskins Deutschland“ sind am Dienstag in Thüringen mehr als 100 Beweismittel sichergestellt worden. Neben Speichermedien seien Dutzende Merchandise-Artikel beschlagnahmt worden, teilte das Innenministerium mit. Die Polizei hatte am frühen Morgen zwei Wohnungen in Altenburg sowie im Altenburger Land durchsucht.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte den rechtsextremen Verein „Hammerskins Deutschland“ sowie seine regionalen Ableger und die Teilorganisation „Crew 38“ zuvor verboten. Einsatzkräfte der Polizei hatten Wohnungen von mutmaßlichen Mitgliedern des Vereins in zehn Bundesländern durchsucht. Die Razzia richtete sich dem Vernehmen nach nur gegen mutmaßliche Führungsfiguren. Die Behörden schätzen die Zahl der Mitglieder auf rund 130.

Für Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) ist das Verbot folgerichtig: „Damit zeigt der Rechtsstaat den Verfassungsfeinden erneut, dass er wehrhaft ist.“ Grüne und Linke im Landtag kritisierten, das Verbot komme zu spät und sei nicht konsequent umgesetzt worden.