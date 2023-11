Neukölln - Bei einer Razzia am Donnerstagabend in acht Gewerbeeinrichtungen in Neukölln wurden mehrere illegale Güter gefunden. Unter anderem wurde in zwei Gebäuden jeweils fünf Kilogramm unversteuerter Wasserpfeifentabake entdeckt, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Außerdem wurden unversteuerte Zusatzstoffe für E-Shishas vorgefunden sowie unregelmäßige Kassenführung und Verstöße gegen das Datenschutzgesetz festgestellt. Die Razzia wurde zusammen von Polizei, Ordnungsamt, Zoll und dem Finanzamt durchgeführt, hieß es. Weitere Ermittlungen finden statt.