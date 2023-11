Berlin - In mehreren Bezirken in Berlin hat es am Freitagmorgen eine Razzia wegen schwerem Bandendiebstahl gegeben. Wie eine Polizeisprecherin berichtete, wurden sechs Wohnungen und Gewerberäume in Charlottenburg, Lichtenberg und Neukölln durchsucht. Demnach gebe es sechs Beschuldigte im Alter zwischen 26 und 39 Jahren. Die Polizei und das SEK seien mit insgesamt 170 Kräften im Einsatz gewesen. Laut „B.Z.“ soll die Bande Pflegeartikel, Schokolade, Kaffee und Nüsse gestohlen und gewerbsmäßig weiterverkauft haben.