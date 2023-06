Leipzig - Titelverteidiger RB Leipzig steigt am 27. September in den DFB-Pokal ein. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Die Erstrunden-Begegnung bei Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden wird um 20.45 Uhr angepfiffen, die ARD und Sky übertragen das Spiel live. Leipzig und Bayern München greifen aufgrund des am 12. August geplanten Supercups erst später ins Pokalgeschehen ein.

Viertligist Carl Zeiss Jena empfängt Hertha BSC am 12. August (13.00 Uhr), am selben Tag tritt der Hallesche FC gegen die SpVgg Greuther Fürth (18.00 Uhr) an. Der 1. FC Lok Leipzig trägt seine Begegnung gegen Eintracht Frankfurt am 13. August (15.30 Uhr) aus. Der 1. FC Magdeburg steigt am 14. August (18.00 Uhr) bei Jahn Regensburg in den Pokal ein.