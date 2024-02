Für das nächste Topspiel in München fällt bei den Leipzigern womöglich ein Nationalspieler aus.

Leipzig - RB Leipzig muss vor dem nächsten Topspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim FC Bayern München um Nationalspieler Lukas Klostermann bangen. Der flexibel einsetzbare Innenverteidiger musste am Samstagabend beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach frühzeitig in der 23. Minute ausgewechselt werden. „Wir gehen von einer Muskelverletzung aus, wenn es bei Klosti zieht, dann könnte es für Bayern eng werden“, sagte Cheftrainer Marco Rose auf der Pressekonferenz.

Leichte Probleme am Knie hatte auch Amadou Haidara gehabt. Daher reagierte Rose auch bei dem Mittelfeldspieler, der vom Afrika-Cup angeschlagen zurückgekommen war, und nahm ihn in der 67. Minute vom Platz.