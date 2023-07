Leipzig - DFB-Pokalsieger RB Leipzig beginnt am Montag mit der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Mit dabei sein werden die Neuzugänge Fabio Carvalho (FC Liverpool), Benjamin Sesko (RB Salzburg) und Leopold Zingerle (SC Paderborn). Allerdings hat Trainer Marco Rose für die ersten Einheiten nur eine Rumpfmannschaft zusammen. Die Nationalspieler der Sachsen, die mit ihren Teams nach dem Ende der vergangenen Spielzeit noch im Länderspieleinsatz waren, kehren erst eine Woche später nach Leipzig zurück. Dann holen sie auch die medizinischen Tests nach, die die restlichen Akteure bereits am vergangenen Wochenende absolviert haben.

Am 20. Juli reist RB dann mit voller Kapelle ins Trainingslager nach Bruneck in Südtirol. Eingeschlossen ist am 25. Juli ein Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio in Lienz sowie zum Abschluss ein Testturnier in Innsbruck mit Partien gegen Werder Bremen und Ipswich Town (England).