Der norwegische U-Nationalspieler hat sich in Leipzig so gut entwickelt, dass der Verein nun bis 2028 mit ihm plant.

Leipzig - RB Leipzig hat dem norwegischen U-Nationalspieler Jonathan Norbye einen ersten Profivertrag bis 2028 gegeben. Der U19-Kapitän des Vereins war 2023 zu RB gewechselt und sich nach Auffassung der sportlichen Führung stark entwickelt.

Der 18 Jahre alte Innenverteidiger spielte bei Alta IF in seiner Heimat Norwegen. Dort sammelte er bereits im Alter von 15 Jahren erste Profierfahrungen in der ersten Mannschaft seines Heimatclubs.

Bei RB feierte er am letzten Spieltag der vergangenen Saison bei Eintracht Frankfurt sein Bundesliga-Debüt. Seitdem trainiert er regelmäßig mit den Profis. In den vergangenen beiden Spielen in Wolfsburg (3:2) sowie gegen Kiel (1:1) gehörte Norbye erneut zum Profikader.