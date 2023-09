Bern - RB Leipzig will an seine Siegesserie aus der Fußball-Bundesliga anknüpfen und peilt einen Top-Start in die Champions League an. Am ersten Spieltag der Gruppe G tritt der Pokalsieger am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) beim Schweizer Meister Young Boys Bern an. Das Besondere am Wankdorfstadion ist, dass dort auf Kunstrasen gespielt wird. Die Hoffnungen der Leipziger ruhen vor allem auf den zuletzt glänzend aufgelegten Neuzugang Xavi Simons. Weitere Gruppengegner sind Titelverteidiger Manchester City und Roter Stern Belgrad.