Beim Nationalspieler bricht eine alte Verletzung erneut auf. Für ihn rückt der lange verletzte Benjamin Henrichs wieder in den Kader.

Leipzig - RB Leipzig muss im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern München auf Jung-Nationalspieler Assan Ouédraogo verzichten. Nach Angaben von Trainer Ole Werner ist bei dem 19-Jährigen in der Partie gegen den SC Freiburg (2:0) erneut eine Verletzung in der Kniekehle aufgetreten, die einen Einsatz unmöglich macht.

„Er hat wieder Probleme bekommen, die im Spiel gar nicht so wild aussahen. Wir sind in der Diagnostik und werden vielleicht am Samstag schon mehr wissen“, sagte Werner. Der Flügelspieler hatte bereits im Dezember wegen der gleichen Beschwerden aussetzen müssen.

Henrichs wieder im Kader

Für Ouédraogo rückt mit Benjamin Henrichs ein anderer Nationalspieler in den Kader, der nach einem Jahr Verletzungspause sein Comeback geben könnte. Henrichs hatte sich die Achillessehne beim 1:5 gegen die Bayern in der vorigen Saison gerissen und seitdem gefehlt.

Er habe sich die Nominierung durch seine intensive Arbeit in den vergangenen Monaten und nun auch im Training verdient, sagte Werner. „Wir freuen uns, dass er wieder dabei ist, weil er auf dem Platz einen sehr guten Eindruck macht und darüber hinaus als Führungsperson spürbar ein Zugewinn für die Mannschaft ist“, lobte Werner.