RB Leipzig ins Trainingslager - Interesse an Chelsea-Profi

Im Trainingslager will Leipzigs Trainer Ole Werner (r) das Tempo intensivieren.

Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig bestreitet sein Trainingslager mit insgesamt 33 Profis. Bis zum 30. Juli bereitet sich die Mannschaft vom neuen Trainer Ole Werner in Donaueschingen intensiv auf die neue Saison vor. Auf dem Programm steht zudem ein Testspiel gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse in Villingen-Schwenningen am Samstag (15.30 Uhr), wie der Verein mitteilte.

Zum Kader zählen auch die Akteure, für die Trainer Werner keine Verwendung hat und die möglichst bald den Verein verlassen sollen. Neben Andre Silva, Eljif Elmas und Timo Werner fährt auch der wechselwillige Xavi Simons mit nach Baden-Württemberg.

Sky: Leipziger Interesse an Chelseas Chukwuemeka

Der 22 Jahre alte Niederländer, der seit Mai seinen Wechselwunsch den Führungskräften vorgetragen hat, steht neben Bayern München auch mit dem FC Chelsea in Kontakt. Sein Bruder und zeitgleich Manager soll bereits Gespräche mit dem Club-Weltmeister geführt haben.

Dabei könnte es zu einem Tausch kommen. Laut Sky hat Leipzig Interesse an Carney Chukwuemeka signalisiert. Der 21-Jährige war in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit an Borussia Dortmund ausgeliehen und für die Westfalen auch während der Club-WM im Einsatz gewesen.

Dortmund ist auch weiterhin an dem offensiven Mittelfeldspieler interessiert, hatte aber einen Kauf abgelehnt. Der BVB favorisiert eine weitere Leihe. Nun nimmt die Personalie mit dem Leipziger Interesse neue Fahrt auf.