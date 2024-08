Leipzig - Der Transfer von RB Leipzig mit dem belgischen Fußball-Nationalspieler Arthur Vermeeren ist fix. Der 19-Jährige wird vom sächsischen Bundesligisten für eine Saison von Atlético Madrid ausgeliehen, wo er noch einen langfristigen Vertrag bis 30. Juni 2030 besitzt. Das bestätigte der Verein heute.

Zudem sicherten sich die Leipziger eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler. „Diese greift, wenn Arthur Vermeeren eine bestimmte Anzahl von Spielen für RB Leipzig absolviert hat und führt dann zu einer festen Verpflichtung bis 2029“, teilte RB mit. Dem Vernehmen nach soll die Ablöse dann bei rund 20 Millionen Euro liegen.

Aktuell ist er zunächst eine Alternative für Xaver Schlager. Der österreichische Nationalspieler fällt nach seinem Kreuzbandriss mindestens noch drei Monate aus.

Dritter belgischer Nationalspieler bei RB

EM-Teilnehmer Vermeeren hatte am Montag seine obligatorischen Untersuchungen absolviert. Er ist nach Torhüter Maarten Vandevoordt und Loïs Openda der dritte Spieler aus der belgischen Nationalmannschaft, die von Ex-RB-Trainer Domenico Tedesco trainiert wird. Vermeeren wurde in der Jugend von Royal Antwerpen ausgebildet und wechselte im vergangenen Winter für 18 Millionen Euro Ablöse zu Atlético, wo er jedoch nur auf fünf La-Liga-Einsätze kam.

RB-Sportdirektor Rouven Schröder sagte, dass der Belgier über ein Spielerprofil verfüge, „welches wir so noch nicht im Kader haben. Er gibt uns ab sofort mehr an hochqualifizierter Breite und Konkurrenz im Team und zusätzliche Möglichkeiten: Arthur hat eine hervorragende Übersicht, Ruhe am Ball, eine hohe Spielintelligenz und dazu eine gute Spieleröffnung.“ Zudem könnte er als langfristige Alternative schon ein Vorgriff auf den kommenden Sommer werden, wenn Routiniers wie Schlager, Kevin Kampl oder Amadou Haidara in ihr letztes Vertragsjahr bei RB gehen. Das Trio im defensiven Mittelfeld hat eine Vertragslaufzeit bis 30. Juni 2026.