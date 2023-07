RB Leipzig macht keine Kampfansagen in Sachen Meisterschaft

Bruneck - DFB-Pokalsieger RB Leipzig vermeidet vor Beginn der neuen Fußball-Saison eine Kampfansage in Sachen Meisterschaft. Im Trainingslager in Bruneck sagte Trainer Marco Rose der „Leipziger Volkszeitung“ (Donnerstag), man wolle bei sich und dem offensiven Ansatz bleiben. „Wir schreiben uns auf die Fahnen, Spiele zu gewinnen. Möglichst viele. Gegen wen auch immer. Großartige Kampfansagen gibt es von uns nicht, das macht keinen Sinn“, sagte Rose.

Etwas konkreter wurde der bisherige Kapitän Willi Orban. Der „Bild“ sagte er, man wolle die vergangene Saison bestätigen. „Wir möchten wieder in die Top 4, das ist immer unser Anspruch. Dazu in der Champions League möglichst weit kommen. Und durch die zwei Pokalsiege haben wir Blut geleckt: Dreimal in Folge den Pokal holen - das hat noch kein Club geschafft!“, sagte der ungarische Nationalspieler.