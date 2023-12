Nyon - Die Junioren von RB Leipzig müssen sich in der Zwischenrunde der Youth League mit dem FC Midtjylland aus Dänemark auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung am Dienstag im schweizerischen Nyon. Das Team um U17-Weltmeister Winners Osawe muss in nur einem Spiel, das am 6. oder 7. Februar 2024 bei den Dänen ausgetragen wird, gewinnen, um den Sprung ins Achtelfinale zu schaffen.

„Der FC Midtjylland steht seit Jahren für eine sehr gute Ausbildung im technischen und taktischen Bereich“, sagte Manuel Baum, Leiter Nachwuchs beim sächsischen Fußball-Bundesligisten.

Mit elf Punkten aus sechs Spielen landete die Leipziger U19 auf Platz zwei der Gruppe G hinter Manchester City. Damit gelang die erstmalige Qualifikation für die K.o.-Runde. Zuletzt war sogar Profi-Neuzugang El Chadaille Bitshiabu gegen Bern (0:0) zum Einsatz gekommen.