Marco Rose startet in der Champions Leagie zuerst in Madrid.

Leipzig - RB Leipzig startet die neu formierte Champions League in Madrid. Das Team von Marco Rose wird die erste Partie in der Königsklasse bei Atlético am 19. September (21.00 Uhr) bestreiten, teilte der Bundesligist mit. Zum Heimauftakt am 2. Oktober (21.00 Uhr) empfangen die Sachsen dann Juventus Turin. Mit der Partie gegen den FC Liverpool am 23. Oktober (21.00 Uhr) hat RB gleich zwei Heimspiele hintereinander, ehe es am 5. November (21.00 Uhr) einmal mehr zu Celtic Glasgow geht.

Die Begegnung in Mailand bei Inter ist für den 26. November (21.00 Uhr) terminiert. Das letzte Spiel 2024 in der Königsklasse ist dann am 10. Dezember (21.00 Uhr) daheim gegen Aston Villa, ehe es im neuen Jahr am 22. Januar (18.45 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Sporting Lissabon weitergeht. Am achten und letzten Vorrunden-Spieltag müssen die Leipziger am 29. Januar (21.00 Uhr) zu Sturm Graz reisen.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat die Königsklasse umfassend reformiert. Statt in Gruppen spielen alle 36 Clubs in einer Liga, jeder Verein gegen acht Gegner. Die ersten acht Teams der Tabelle sind am Ende der Ligaphase für das Achtelfinale qualifiziert. Die Clubs auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 spielen in einer neuen K.-o.-Zwischenrunde um das Weiterkommen.