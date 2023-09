Leipzig - RB Leipzig startet mit Castello Lukeba in der Innenverteidigung gegen den FC Augsburg. Cheftrainer Marco Rose gab dem 20 Jahre alten Franzosen den Vorzug, auch weil Lukas Klostermann wegen einer Erkältung passen musste. Der für 30 Millionen Euro von Olympique Lyon geholte Lukeba, der in der französischen U21 auch neben Mohamed Simakan in der Innenverteidigung spielte, ersetzt bei seinem Startelf-Debüt somit Abwehrchef Willi Orban (Außenbandriss im Knie). Für den ebenfalls verletzten Dani Olmo bringt Rose den Schweden Emil Forsberg. Erstmals wieder im RB-Kader ist nach über zehnmonatiger Verletzungspause Torhüter Péter Gulácsi.

Bei den in dieser Saison noch sieglosen Augsburgern, die bislang in sieben Partien nur einen Punkt in Leipzig holten, nahm Trainer Enrico Maaßen zwei Änderungen vor. Er verhalf den nach einer Sperre wieder spielberechtigten Patric Pfeiffer zum Bundesliga-Debüt. Phillip Titz musste dafür auf die Bank. Neuzugang Kevin Mbabu bekam gegen Arne Engels den Vorzug.