Madrid - RB Leipzig beginnt das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid mit Lois Openda in der Startelf. Der belgische Stürmer kam zuletzt beim 4:1-Sieg in Bochum nur von der Bank. Das Team von Marco Rose, der für den gelbgesperrten Mohamed Simakan in der Innenverteidigung Castello Lukeba spielen lässt, muss nach dem 0:1 im Hinspiel offensiv etwas wagen.



„Wir wissen, dass wir auch angreifen und auch Schaden anrichten können beim Gegner“, sagte Dani Olmo. Der spanische Nationalspieler der Sachsen, der beim FC Barcelona ausgebildet wurde, spielt erstmals im Santiago Bernabéu.

Bei Real setzt Trainer Carlo Ancelotti auf den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger, der im Hinspiel fehlte. Für Toni Kroos ist es das erste Spiel in der Königsklasse, nachdem er sein Comeback in der DFB-Elf verkündet hatte. Auch der Ex-Dortmunder Jude Bellingham, der in Leipzig wegen einer Knöchelverletzung passen musste, spielt von Beginn an.

Leipzig schaffte es bislang nur einmal ins Viertelfinale der Königsklasse. Das war in der Saison 2019/2020, als man Tottenham Hotspur ausschaltete und dann Reals Stadtrivale Atlético Madrid in nur einem Spiel wegen der Coronapandemie bezwang. Im Halbfinale des Finalturniers in Lissabon wurden die Leipziger dann von Paris Saint-Germain gestoppt.