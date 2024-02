Augsburg - Trainer Marco Rose setzt bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) im Bundesligaspiel beim FC Augsburg auf die siegreiche Startelf von vor einer Woche gegen den 1. FC Union Berlin. Die Sachsen gewannen nach zuvor drei Niederlagen am Stück am Sonntag mit 2:0 gegen den Club aus der Hauptstadt.

Bei den Augsburger setzt Trainer Jess Thorup sogar zum dritten Mal nacheinander auf die gleiche Anfangsformation. Mittelfeldspieler Niklas Dorsch steht nach überstandenen Leistenproblemen wieder im Aufgebot. Auch der zuletzt angeschlagene Winterneuzugang Pep Biel ist im Kader.