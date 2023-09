Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat am Freitag Mittelfeldspieler Caden Clark verliehen. Einer Mitteilung der Sachsen zufolge wechselt der 20-Jährige bis zum 31. Dezember zum dänischen Zweitligisten Vendsyssel FF nach Hjörring. Clark war im Sommer 2021 von Schwesterclub New York Red Bulls nach Leipzig gewechselt, dann aber sofort für zwei Spielzeiten wieder an die Amerikaner verliehen worden. Bei RB, für den Clark bislang keine Pflichtspielminute auf dem Rasen stand, hofft man noch immer auf den Durchbruch, um ihn dann weiterverkaufen zu können.