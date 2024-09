Leipzig braucht beim FC St. Pauli frische Kräfte. Coach Rose will gegen den bislang punktlosen Aufsteiger weiter rotieren. Und er warnt vor den Hanseaten.

RB Leipzig will bei Aufsteiger FC St. Pauli weiter rotieren

RB Leipzigs Trainer Marco Rose muss sein Team nach der späten Niederlage in Madrid wieder aufrichten.

Leipzig - Marco Rose will sich von der Null-Punkte-Ausbeute des FC St. Pauli nicht blenden lassen. „Sie mögen zwar noch punktlos sein, aber: Sie haben bei Union Berlin ein sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Sie waren zu Hause gegen Heidenheim die eigentlich bessere und spielbestimmende Mannschaft, haben nur die Tore nicht erzielt. Und auch gegen Augsburg waren sie nicht chancenlos“, sagte der Cheftrainer von RB Leipzig vor dem Spiel (19.00 Uhr/DAZN) bei den Hanseaten.

„Null Punkte fühlen sich am Ende für sie natürlich nicht gut an, aber sie werden auch diesen Sonntag vor ihren Fans wieder alles probieren, um sich die ersten Zähler anschreiben zu lassen“, meinte Rose.

Nach dem bitteren 1:2 bei Atlético Madrid in der Champions League will der RB-Coach weiter rotieren lassen: „Wir werden auf jeden Fall Frische bringen, wie viele frische Spieler es jetzt werden, das sehen wir dann. Mal sehen, wie wer in Hamburg früh aus dem Bett kommt.“

Nach der ersten Pflichtspiel-Niederlage seit sieben Monaten in Madrid könnte auch am Millerntor in Hamburg die Bundesliga-Serie von RB mit saisonübergreifend 14 Spielen ohne Niederlage reißen. Punktet Leipzig aber, wäre es die Einstellung des Vereinsrekords aus dem Jahr 2019.