RB Leipzig will in Belgrad ins Achtelfinale

Belgrad - RB Leipzig kann bereits am vierten Gruppenspieltag das Achtelfinale der Champions League erreichen. Dafür muss das Team von Trainer Marco Rose am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei Roter Stern Belgrad gewinnen. Gleichzeitig darf Titelverteidiger Manchester City nicht gegen Young Boys Bern verlieren. Dann wären der englische Meister und Leipzig bereits in der K.o.-Runde. Das Hinspiel vor zwei Wochen hatte RB mit 3:1 gegen den serbischen Meister gewonnen. Bei seinen bisherigen erfolgreichen Gruppenphasen hatte Leipzig das Achtelfinale immer erst am sechsten und letzten Spieltag perfekt gemacht.