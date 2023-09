RB Leipzig will Niederlagenserie in Gladbach stoppen

Leipzig - RB Leipzig will die Serie von drei Auswärtsniederlagen bei Borussia Mönchengladbach an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beenden. „Wir werden uns auf uns und unsere Leistung konzentrieren und uns wie jede Woche der Aufgabe stellen: Gegner annehmen“, sagte Rose vor dem Bundesligaspiel im Borussia-Park. Für Rose ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Der 47 Jahre alte Coach hatte in Gladbach seine erste Bundesliga-Station als Cheftrainer und führte das Team mit Platz vier erstmals seit 2016 wieder in die Champions League.

Zuletzt setzte es für RB in Gladbach drei Niederlagen mit einer Tordifferenz von 1:7. Das waren auch die einzigen Siege der Borussen, die in insgesamt 14 Liga-Duellen acht Niederlagen hinnehmen mussten. In der aktuellen Saison sind sie noch sieglos, kassierten zuletzt zwei Heimniederlagen, allerdings gegen Bayer Leverkusen und den FC Bayern. RB schaffte nach der Auftaktniederlage in Leverkusen zuletzt drei Bundesliga-Siege hintereinander.